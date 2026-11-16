Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие Премьер-министр Али Асадов, министр финансов Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие члены правительства.

На пленарном заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год" (первое чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год" (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год" (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2027 год" (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов", "Консульский устав Азербайджанской Республики", утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года № 782, законы Азербайджанской Республики "О паспортах", "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О защите прав потребителей", "О несостоятельности и банкротстве", "О дорожном движении", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)", "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О нотариате", "О государственной пошлине", "Об исполнении", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О ветеринарии", "О фитосанитарном контроле" и "Об изъятии земель для государственных нужд" (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих", "Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в Азербайджанской Республике", "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии и пострадавших вследствие этой аварии", "О профессиональных союзах", "О социальном страховании", "Об охране здоровья населения", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы", "Об утверждении Положения "О службе в таможенных органах", "Об утверждении Положения "О службе в государственных налоговых органах", "Об утверждении Положения "О прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", "О прожиточном минимуме", "О социальных пособиях", "Об образовании", "О воинской обязанности и военной службе", "О дошкольном образовании", "О страховании от безработицы", "Об общем образовании", "О политических партиях", "О дипломатической службе" и "О частных судебных приставах" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "О недрах", "Об отходах", "О животном мире", "Об охране окружающей среды", "О медицинском страховании", "Об автомобильных дорогах", "Об особо охраняемых природных территориях и объектах", "О бюджетной системе", "О государственном долге", "О таможенном тарифе", "Об охране зеленых насаждений", "О безналичных расчетах", "О Счетной палате", "О государственных закупках" и "О рыболовстве" (первое чтение);

9. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2027 год;

10. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2027 год.