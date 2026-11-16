В Азербайджане задержали адвоката - ФОТО

В Азербайджане задержан еще один адвокат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, адвокат Эльчин Амиров задержан сотрудниками полиции.

Адвокат, работающий в адвокатском бюро №9, привлечен к уголовной ответственности на основании жалобы гражданина, поступившей в полицию.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 182 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В настоящее время адвокат содержится в Бакинском следственном изоляторе.

Отметим, что два дня назад также был арестован адвокат Рамиль Абышов. Он обвиняется в вымогательстве.