Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за две недели

В ходе операций по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана с 2 по 15 ноября обнаружено и обезврежено в общей сложности 185 мин и других взрывоопасных предметов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), в ходе работ, проводимых задействованными в разминировании структурами, обнаружены 152 противопехотные мины, 33 противотанковые мины и 1343 других взрывоопасных предмета.

За отчетный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 14 595 211 квадратных метров, или 1459,5 гектара.

Отметим, что операции по разминированию на освобожденных территориях продолжаются силами ANAMA и других привлеченных к этой деятельности структур.