https://news.day.az/society/1874648.html Пассажирский автобус в Баку проехал по берегу моря - ВИДЕО Автобусу №537, соединяющему столичные поселки Забрат и Новханы, из-за перекрытия основной дороги пришлось следовать по территории пляжей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Пассажирский автобус в Баку проехал по берегу моря - ВИДЕО
Автобусу №537, соединяющему столичные поселки Забрат и Новханы, из-за перекрытия основной дороги пришлось следовать по территории пляжей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что на отдельных участках транспортному средству пришлось двигаться практически у самой кромки воды, куда доходили морские волны.
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