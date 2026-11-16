Зонд НАСА находится на пороге нового космического рубежа

Межзвездный зонд НАСА "Вояджер-1" установил рекорд по удаленности от Земли среди всех космических аппаратов, запущенных человечеством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, 18 ноября зонд достигнет исторической отметки - расстояния, которое свет преодолевает за сутки. Это почти 26 млрд километров от Земли.

"Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года, а его близнец "Вояджер-2" отправился в космос 20 августа того же года. Несмотря на более поздний старт, первый аппарат уже через несколько месяцев обогнал второй. В ходе своей миссии "Вояджер-1" передал на Землю множество новых данных о Юпитере, Сатурне и их спутниках.

Кроме того, он первым преодолел гелиосферную ударную волну, а в августе 2012 года достиг межзвездного пространства, покинув гелиосферу. "Вояджер-2" двигался по другой траектории, благодаря которой ему удалось исследовать Уран и Нептун.