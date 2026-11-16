В Баку задержали автохулигана - ВИДЕО

В Баку арестован водитель, занимавшийся автохулиганством.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку.

Как отмечается в сообщении, сотрудники управления задержали водителя автомобиля марки Tofaş с государственным регистрационным номером 10-GU-380, У. Мирзазаде. Он грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В отношении водителя был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках Азербайджана, который направили в суд для рассмотрения.

По решению суда У. Мирзазаде подвергнут административному аресту, а его право управления транспортным средством ограничено сроком на один год.