Создать фонд в Азербайджане станет сложнее

В Азербайджане предлагается увеличить минимальный уставный капитал, необходимый для создания фондов, с 10 тысяч до 100 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий пункт содержится в проекте поправок в Гражданский кодекс, включенном в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, уставный капитал создаваемого фонда должен составлять не менее 10 тысяч манатов.

Предлагаемыми изменениями предусматривается повышение этой суммы до 100 тысяч манатов.

Таким образом, в случае принятия поправок минимальный уставный капитал, необходимый для создания фонда, увеличится в 10 раз.