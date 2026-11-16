https://news.day.az/officialchronicle/1874653.html Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана Утвержден Кодекс о государственной службе Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана
Утвержден Кодекс о государственной службе Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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