Стратегические валютные резервы Азербайджана почти в 20 раз превышают внешний госдолг - министр

Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны и почти в 20 раз превышают её внешний государственный долг.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

По словам министра, экономические результаты, достигнутые за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, были направлены на решение стратегических задач, стоящих перед страной. Он отметил, что укрепление обороноспособности, проведение масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях, реализация социальных пакетов и повышение благосостояния населения обеспечивались за счет собственных ресурсов страны.

"Самое важное заключается в том, что эти задачи были реализованы без привлечения заемных средств, за счет собственных ресурсов страны", - подчеркнул Джаббаров.

Министр экономики отметил, что зависимость экономики страны от нефтегазового сектора последовательно снижается.

"За первые 10 месяцев текущего года рост ВВП был полностью обеспечен ненефтегазовым сектором. В 2025 году доля ненефтегазового сектора в номинальном ВВП достигла 71,5%. Диверсификация экономики отражается и на структуре доходов государственного бюджета. Так, доля ненефтегазовых поступлений в бюджетных доходах выросла с 49% в 2021 году до более чем 55% за первые 10 месяцев текущего года. Более 63% ненефтегазовых доходов бюджета формируется за счет налогов, поступающих из ненефтегазового сектора", - сообщил министр.

По словам Джаббарова, если в 2021 году ненефтегазовые доходы государственного бюджета составляли 12,9 млрд манатов, то в утвержденном бюджете на 2026 год этот показатель предусмотрен на уровне 22,2 млрд манатов.

Он также отметил, что налоговые поступления из ненефтегазового сектора выросли более чем на 13%, а число плательщиков НДС с 2018 года увеличилось в 3,5 раза.

Министр назвал увеличение роли частного сектора в занятости еще одним результатом экономических реформ. По его словам, количество трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе выросло более чем в два раза, а его доля в общем количестве трудовых договоров увеличилась с 39% в 2019 году до 57%.

"Именно такие результаты прогнозировались при представлении пакета налоговых реформ восемь лет назад", - отметил Джаббаров.

Касаясь диверсификации экспорта, министр сообщил, что по сравнению с 2018 годом ненефтегазовый экспорт, как ожидается, увеличится в 2,5 раза. По итогам текущего года экспорт ненефтегазовой продукции, согласно прогнозам, превысит 4,2 млрд долларов США.

По его словам, выход азербайджанских компаний на международные рынки способствует диверсификации источников доходов, а деятельность государственных компаний формирует дополнительные источники поступлений в бюджет.

Джаббаров также подчеркнул роль промышленных зон в развитии ненефтегазового экспорта. По его словам, на их долю приходится более 23% экспорта ненефтегазовой промышленной продукции. В то же время в 2022-2026 годах среднегодовой рост ненефтегазовой промышленности, как ожидается, составит около 6%.

Министр сообщил, что предусматривается расширение механизмов государственной поддержки предпринимателей. По его словам, роль государства в инвестиционных проектах меняется: вместо прямого инвестора государство все чаще выступает партнёром, разделяющим инвестиционные риски.

В этой связи особое значение приобретают изменение структуры внутреннего спроса и увеличение доли местной продукции в государственных закупках. Джаббаров назвал ускорение экспортно ориентированного развития стратегической задачей и отметил, что многие приоритетные экспортные направления охвачены тремя государственными программами, принятыми в 2026 году.

Он также подчеркнул значительный потенциал экспорта услуг. В качестве перспективных направлений министр выделил транспорт и логистику, финансовые услуги, туризм, информационные технологии и центры обработки данных.

Министр экономики обратил внимание на важность расширения международных экономических связей Азербайджана с точки зрения развития экспортных возможностей. По его словам, активная внешнеэкономическая дипломатия Президента Ильхама Алиева является одним из важных преимуществ страны. Азербайджан установил отношения стратегического партнерства как с соседними государствами, так и со многими странами, не имеющими с ним общей границы.

Джаббаров считает, что в ближайшие годы необходимо определить приоритетные экспортные рынки и вести работу по созданию режимов свободной или преференциальной торговли с этими странами.

Говоря о возможностях долгосрочного финансирования, министр сообщил о формировании законодательной базы для механизмов венчурного финансирования и краудфандинга. Кроме того, предпринимаются шаги по созданию новой нормативно-правовой базы для рынков капитала и криптоактивов.

По его словам, одной из важных задач является эффективное привлечение части стратегических резервов к долгосрочному финансированию экономики страны. Наряду с этим для инновационных проектов, стартапов и технологических парков предусматриваются налоговые льготы сроком до 20 лет.

Джаббаров также затронул возможности Свободной экономической зоны Алят, отметив, что произведенная там продукция будет поступать на внутренний рынок без уплаты таможенных пошлин.

Министр добавил, что при подготовке прогнозов экономического роста и бюджетных показателей учитывались принципы фискальной оптимизации, применявшиеся в последние годы. Согласно прогнозам, к 2030 году доля ненефтегазового сектора в ВВП страны увеличится до 82%.

В выступлении Джаббарова расширение внешнеэкономических связей Азербайджана, экспортного потенциала, местного производства и возможностей долгосрочного финансирования было обозначено в качестве основных экономических приоритетов на ближайшие годы.