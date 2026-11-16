Обнародована повестка встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин и президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе трехсторонней встречи в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на этой неделе в китайском Шэньчжэне обсудят поддержание мира и стратегическую стабильность.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"В ходе нее они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державами", - сказала она на брифинге.