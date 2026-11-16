Свыше 100 человек депортированы из Азербайджане за месяц

В октябре текущего года Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 130 решений об административном выдворении лиц за пределы страны.

Как сообщили Day.Az в ГМС, кроме того, в октябре 2026 года в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном, в страну были возвращены 74 человека.

Все они были реадмиссированы из европейских стран.