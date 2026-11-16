https://news.day.az/society/1874658.html Свыше 100 человек депортированы из Азербайджане за месяц В октябре текущего года Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 130 решений об административном выдворении лиц за пределы страны. Как сообщили Day.Az в ГМС, кроме того, в октябре 2026 года в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном, в страну были возвращены 74 человека.
Свыше 100 человек депортированы из Азербайджане за месяц
В октябре текущего года Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 130 решений об административном выдворении лиц за пределы страны.
Как сообщили Day.Az в ГМС, кроме того, в октябре 2026 года в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном, в страну были возвращены 74 человека.
Все они были реадмиссированы из европейских стран.
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