Необычная вакансия в Азербайджане: 25 дней работы за 19 тысяч манатов

Азиатский банк развития (АБР) объявил о приеме заявок на привлечение национального специалиста по социальным гарантиям в рамках поддержки подготовки проекта Абшеронской кольцевой железной дороги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации банка, планируется закупка услуг индивидуального консультанта. На эти цели предусмотрен бюджет в размере 11 тысяч долларов США. Общий объем предполагаемой работы специалиста составит 25 рабочих дней.

Ожидается, что консультант приступит к работе 1 декабря 2026 года. Контракт может быть продлен при условии удовлетворительной оценки работы специалиста и на основании решений АБР и соответствующих государственных органов.

Заинтересованные лица должны представить заявки до 18 ноября 2026 года.

Исполнительным органом проекта выступает ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Координатором объявления является главный специалист АБР по транспорту Юрген Слейтер (Jurgen Sluijter).

Отметим, что объявление касается отбора индивидуального консультанта.

Напомним, что Абшеронская кольцевая железнодорожная линия была полностью введена в эксплуатацию 18 марта 2020 года после открытия участка Пиршаги - Горадиль - Новханы - Сумгайыт. Эксплуатационная протяженность линии составляет 91 километр, а общая длина с учетом станционных путей - 198 километров. В настоящее время АБР планирует привлечь специалиста для оказания поддержки в подготовке этого железнодорожного проекта.