https://news.day.az/society/1874636.html Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту? В октябре текущего года ежемесячное социальное пособие по возрасту получали 180 398 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Согласно информации, 40,8% получателей пособия составили мужчины, 59,2% - женщины.
Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту?
В октябре текущего года ежемесячное социальное пособие по возрасту получали 180 398 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно информации, 40,8% получателей пособия составили мужчины, 59,2% - женщины.
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