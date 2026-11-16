https://news.day.az/society/1874636.html

Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту?

В октябре текущего года ежемесячное социальное пособие по возрасту получали 180 398 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Согласно информации, 40,8% получателей пособия составили мужчины, 59,2% - женщины.