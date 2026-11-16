За это магазины могут оштрафовать на 1650 манатов
Отсутствие ценников в магазинах и объектах сферы услуг, а также указание стоимости товаров и услуг в иностранной валюте может обернуться для предпринимателей крупными штрафами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения предусмотрены действующим законодательством Азербайджана.
Так, за отсутствие ценников на реализуемых товарах, а также прейскурантов или меню на оказываемые услуги и выполняемые работы либо их неправильное оформление предусмотрен штраф в размере от 800 до 1000 манатов.
За неуказание цен на товары, работы и услуги, реализуемые на территории Азербайджана, в национальной валюте предусмотрен штраф в размере от 1100 до 1650 манатов.
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