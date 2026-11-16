Выход азербайджанских компаний на зарубежные рынки диверсифицирует доходы страны - министр

Выход азербайджанских компаний на международные рынки и приобретение активов за рубежом способствуют диверсификации источников доходов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам министра, расширение деятельности азербайджанских компаний на зарубежных рынках и приобретение ими активов за рубежом открывают новые возможности для устойчивого роста валового национального дохода страны.

"Сегодня азербайджанские компании выходят на международные рынки, приобретают активы за рубежом, и эти активы становятся дополнительными источниками доходов. Это означает диверсификацию источников доходов страны", - подчеркнул Джаббаров.

Министр также отметил, что в деятельности государственных компаний происходят важные качественные изменения.

По его словам, повышение эффективности работы ряда государственных компаний и выплата ими дивидендов в государственный бюджет стали результатом проводимых институциональных реформ.

Джаббаров сообщил, что с 2020 года по инициативе Президента Ильхама Алиева реализуется политика оздоровления государственных компаний.

В рамках этой политики осуществляется переход к холдинговой модели управления, созданы Азербайджанский инвестиционный холдинг и AZCON, внедряются стандарты корпоративного управления и принимаются другие институциональные меры, направленные на повышение эффективности государственных компаний.

"В результате этих институциональных шагов государственные компании постепенно превращаются в источник доходов для бюджета", - добавил министр.