Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых пригородных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем - 12-16 градусов. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер днем временами усилится в отдельных горных и предгорных районах.

Температура воздуха ночью составит 4-8 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az