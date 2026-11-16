В Азербайджане озвучили прогнозы экономического роста на 2027–2030 годы

Среднегодовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2027-2030 годах прогнозируется на уровне 3,3 процента, а ненефтегазового сектора - 4,4 процента.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

В этот период среднегодовой рост в ненефтегазовой промышленности, как ожидается, превысит 7 процентов, в секторе информации и связи составит 11 процентов, а в туризме - 8 процентов.

Министр сообщил, что макроэкономические прогнозы на предстоящий период подготовлены с учетом глобальной неопределенности и на основе консервативного подхода. При их разработке также учитывались принципы фискальной оптимизации, применяемые в бюджетной политике в последние годы.

"К ним относятся повышение эффективности капитальных расходов, бережное использование ресурсов и достижение более высоких результатов при меньших затратах", - подчеркнул Джаббаров.

По его словам, с учетом этих факторов в 2027 году ожидается рост ВВП на 2,7 процента. В 2027-2030 годах среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 3,3 процента, а ненефтегазового сектора - 4,4 процента.

Министр отметил, что в указанный период среднегодовой рост в транспортном секторе ожидается на уровне около 5 процентов, а в сельском хозяйстве - 2,8 процента.

В то же время прогнозируется увеличение доли ненефтегазового сектора в ВВП с 71,5 процента в 2025 году до 82 процентов в 2030 году.

Джаббаров также привел показатели экономического роста за 2022-2026 годы. По его словам, с учетом ожидаемых итогов текущего года среднегодовой рост ВВП за этот период составит 2,7 процента, а ненефтегазового сектора - 5,2 процента. Последний показатель превышает целевой ориентир, установленный Стратегией.

Министр сообщил, что в январе-октябре 2026 года ВВП вырос на 1,7 процента, а ненефтегазовый сектор - на 2,9 процента.

Комментируя динамику отдельных отраслей, он отметил, что в 2022-2026 годах среднегодовой рост в ненефтегазовой промышленности ожидается на уровне около 6 процентов, в транспортном секторе - порядка 8 процентов, в сфере информации и связи - до 13 процентов. В туристическом секторе этот показатель, по прогнозам, превысит 18 процентов.

За первые 10 месяцев 2026 года рост в ненефтегазовой промышленности составил 5,9 процента, в транспортном секторе - 10,2 процента, а в сфере информации и связи - 9,9 процента.

Джаббаров также отметил относительно низкие темпы роста в некоторых отраслях. По его словам, в 2022-2026 годах среднегодовой рост в сельском хозяйстве ожидается на уровне около 2 процентов, в торговле - 3,5 процента, в сфере социальных и прочих услуг - 2,9 процента.

В январе-октябре 2026 года рост в сельском хозяйстве, а также в сфере социальных и прочих услуг составил 1,4 процента, тогда как в торговле - 3,8 процента.