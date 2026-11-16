В этих районах Баку подорожала аренда квартир

Цены на квартиры растут как в новостройках, так и на вторичном рынке. Подорожание также наблюдается в сегменте арендного жилья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно данным Палаты оценщиков, в третьем квартале 2026 года индекс цен на жилье вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первичном рынке недвижимости рост цен составил 10,4%, на вторичном - 8,4%.

Что касается аренды, то в сентябре 2026 года арендная плата увеличилась на 5,7% в годовом выражении и на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отмечает, что рост цен в большей степени затрагивает квартиры с выпиской из государственного реестра недвижимости, небольшой общей площадью и подходящие для приобретения в ипотеку.

Особенно востребованы на рынке квартиры, расположенные в Насиминском, Наримановском, Ясамальском и Хатаинском районах Баку. В то же время сохраняется интерес и к новостройкам за пределами центра города, а также к жилью с более доступными ценами.

Что касается стоимости аренды, то сильнее всего подорожание ощущается в центральных районах столицы.