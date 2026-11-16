Армения вновь примеряет на Азербайджан роль вечного врага

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает рассуждать об атмосфере вражды между Азербайджаном и Арменией. На этот раз поводом стали осужденные в Азербайджане армянские граждане. Выступая 14 ноября в Дублине на встрече с экспертами Института международных и европейских отношений, глава армянского правительства заявил, что присутствие заключенных в Азербайджане отражает атмосферу вражды.

Похоже, в Ереване никак не могут отказаться от привычки представлять Азербайджан источником всех проблем в двусторонних отношениях. Даже когда появляются реальные возможности для нормализации, армянское руководство продолжает возвращаться к старой риторике, в которой Баку неизменно отводится роль враждебной стороны.

Особенно странно подобные заявления звучат на фоне последних событий. Всего за два дня до выступления Пашиняна в Дублине состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсуждали вполне конкретные вопросы, включая развитие транспортных и транзитных коммуникаций, торгово-экономические связи, делимитацию границы, меры укрепления доверия. Отдельно отмечен прогресс в реализации проекта TRIPP. Более того, с ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было доставлено десятки тысяч тонн грузов. Обсуждались и новые возможности экономического взаимодействия, включая перспективу соединения электрических сетей двух стран.

То есть взаимодействие постепенно развивается, появляются практические результаты, стороны продолжают диалог. И именно в этот момент армянский премьер снова берется рассуждать о враждебности Азербайджана. Видимо, признать позитивные изменения гораздо сложнее, чем поддерживать привычный образ противника.

Но прежде чем рассуждать об атмосфере вражды, Пашиняну не мешало бы вспомнить, кто именно находится в азербайджанских тюрьмах и почему. Речь идет в том числе о бывших руководителях и представителях военно-политического руководства ликвидированного сепаратистского режима, которые десятилетиями участвовали в деятельности незаконного образования на международно признанной территории Азербайджана.

В отношении этих лиц состоялись судебные процессы. Бакинский военный суд рассмотрел предъявленные обвинения в совершении тяжких преступлений, включая преступления против мира и человечности, терроризм и другие деяния. 5 февраля 2026 года были вынесены приговоры 15 обвиняемым: пятеро получили пожизненное заключение, остальные - длительные сроки лишения свободы. В августе Апелляционный суд оставил решения в силе.

И теперь армянский премьер предлагает рассматривать само наличие этих приговоров как отражение вражды между двумя странами. Удобная политическая конструкция: о преступлениях можно не говорить, о судебных решениях - тоже, зато всегда можно вернуться к рассуждениям о том, как плохо складываются отношения с Азербайджаном. Только вот национальность осужденных не отменяет их ответственности, а политические заявления из Еревана не могут переписать результаты судебных процессов.

И вот здесь мы подходим к гораздо более серьезной проблеме, о которой в Ереване предпочитают говорить куда менее охотно. Если армянское руководство действительно обеспокоено враждебностью и хочет окончательно перевернуть страницу конфликта, то начинать следует с устранения причин, которые эту враждебность подпитывают. И одна из главных таких причин - сохраняющаяся в Конституции Армении отсылка к Декларации независимости 1990 года, в которой закреплены положения, связанные с территориальными притензиями к Азербайджану. Именно эта конституционная отсылка лежит в основе обоснованных требований Азербайджана. Баку настаивает на ее устранении как необходимом условии подписания окончательного мирного соглашения.

Армянские власти прекрасно знают об этом требовании. Сам Пашинян ранее заявлял о подготовке новой Конституции, проект которой обещал представить общественности в ноябре. Однако процесс конституционных изменений по-прежнему остается незавершенным, а окончательные сроки референдума не определены. Иными словами, вместо того чтобы сосредоточиться на решении принципиального вопроса, Ереван продолжает обсуждать самые разные темы, включая судебные процессы в Азербайджане.

Получается довольно странная картина. С одной стороны, армянский премьер говорит о необходимости преодоления вражды, с другой - его государство до сих пор не устранило конституционную основу территориальных претензий к соседней стране. Так, может, прежде чем искать признаки враждебности в действиях Баку, стоит внимательно посмотреть на собственную Конституцию?

Азербайджан уже продемонстрировал готовность к практическому взаимодействию, открыл возможности для транзита армянских грузов через свою территорию, а также поставляет сам товары в Армению и продолжает участвовать в диалоге о региональном сотрудничестве. Теперь очередь за Ереваном. И никакие рассуждения об атмосфере вражды, сколько бы раз их ни повторяли с международных трибун, не заменят конкретных политических решений. Армении пора перестать искать врагов за собственной дверью и наконец разобраться с тем, что мешает окончательно закрыть страницу конфликта.