Стало известно, когда Tesla завершит производство Cybertruck

Илон Маск объявил, что производство электрических пикапов Cybertruck продлится до конца лета 2027 года - это позволит Tesla выполнить больше накопившихся заказов. Глава компании признал, что решение не самое выгодное с точки зрения максимизации прибыли, но отметил, что в мире "должно оставаться место для сентиментальности".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Tesla уже оптимизировала выпуск модели, сократив число доступных модификаций: с производства сняты базовая полноприводная версия и вариант Premium All-Wheel-Drive, в продаже осталась только топовая комплектация Cyberbeast стоимостью от 109 990 долларов. Решение полностью закрыть проект через три с половиной года после старта продаж вызвало неоднозначную реакцию аудитории.

Однако Tesla делает ставку на беспилотный транспорт: освобождающиеся мощности на заводе Gigafactory в Техасе компания передает под сборку роботакси Cybercab, смещая фокус на развитие сервисов автономных перевозок.

Шанс на продление жизненного цикла Cybertruck еще остается, но, если это и произойдет, то не усилиями Tesla. Ранее тюнинг-ателье Unplugged Performance предложило выкупить у Tesla производственную линию для выпуска электропикапов, чтобы самостоятельно продолжить сборку модели и разработать на ее базе внедорожник.