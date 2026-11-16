Азербайджан примет 27-й Всемирный нефтяной конгресс (WPC Energy) в 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, с президентом WPC Energy Педро Мирасом подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения конгресса в Азербайджане в 2030 году.

Министр отметил, что проведение этого международного мероприятия в Азербайджане, одной из исторических родин мировой нефтяной промышленности, позволит объединить исторические корни мировой энергетической отрасли с ее современным развитием, укрепить роль страны в глобальном энергетическом диалоге и расширить международное сотрудничество в энергетической сфере.

WPC Energy - неполитическая организация, не продвигающая интересы отдельных сторон. Она имеет благотворительный статус в Великобритании и аккредитована Организацией Объединенных Наций в качестве неправительственной организации (НПО).

Основанная в 1933 году, организация объединяет 60 национальных комитетов, содействует открытому диалогу по вопросам энергетики и энергетических продуктов, а также продвигает принципы их устойчивого использования на благо общества.

WPC Energy проводит Всемирный энергетический конгресс, который обычно собирает более 15 тысяч участников и служит нейтральной и инклюзивной площадкой для обсуждения практических путей достижения углеродной нейтральности.

В конгрессе принимают участие ведущие представители мировой энергетической отрасли, в том числе главы государств, министры, генеральные директора и президенты компаний, руководители международных организаций, инженеры, ученые и представители неправительственного сектора.