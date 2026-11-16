Делегация Азербайджана провела переговоры на COP31 - ФОТО

Азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч и специальных мероприятий, направленных на продвижение инициатив, связанных с наследием COP29, в рамках первой недели 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

Как передает Day.Az, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в течение первой недели COP31 он участвовал в переговорах по климатической повестке и возможным итогам конференции, а также выступал на дискуссиях высокого уровня, посвященных вопросам изменения климата.

Кроме того, Ялчин Рафиев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Исмаилом Ульд Шейхом Ахмедом, исполнительным секретарем ЭСКАТО ООН Армидой Салсиа Алиша Бахбаной и исполнительным директором Офиса Организации тюркских государств в Венгрии Балашем Хендрихом.

"Делегация Азербайджана совместно с международными партнерами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международное энергетическое агентство (МЭА) и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), организовала специальные мероприятия, посвященные продвижению инициатив, связанных с наследием COP29, и развитию климатических действий в сферах здравоохранения, энергетики и образования.

С нетерпением жду продолжения этой работы во вторую неделю конференции!", - говорится в публикации замминистра.

Напомним, что COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября под председательством Турции в рамках договоренностей о партнерстве с Австралией. Турция выступает принимающей стороной конференции, а министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум является президентом COP31. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн возглавляет переговорный процесс.

В центре внимания конференции - ускорение реализации Парижского соглашения, мобилизация климатического финансирования, укрепление мер по адаптации к изменению климата и продвижение перехода к более чистым источникам энергии. Особое внимание уделяется преобразованию национальных климатических обязательств в конкретные проекты и инвестиции, а также учету потребностей развивающихся стран.

В рамках COP31 также проходят 21-я сессия Конференции сторон Киотского протокола (CMP21) и восьмая сессия Конференции сторон Парижского соглашения (CMA8).