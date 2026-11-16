В Азербайджане предложили увеличить финансирование медиа

В Азербайджане предложили рассмотреть возможность увеличения государственного финансирования средств массовой информации и телевизионного вещания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат, член парламентского комитета по правам человека Хикмет Бабаоглу в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, необходимо пересмотреть объем выделяемых на эти сферы средств, который в настоящее время составляет 68 млн 369 тыс. манатов, а также укрепить их с точки зрения идеологической безопасности.

Депутат подчеркнул, что СМИ, телевидение и медиавещание являются одними из основных факторов, определяющих национальное мышление и качество национальной интеллектуальной платформы.

Он отметил, что объем финансирования этих сфер значительно сократился. Из предусмотренных 68 млн 369 тыс. манатов 53,5 млн направляются телеканалам, еще 14,5 млн манатов - на медиавещание.

Бабаоглу считает, что в будущем можно рассмотреть возможность перераспределения в пользу этих сфер определенных средств из других статей государственного бюджета либо привлечения дополнительных независимых источников финансирования.

"Мы можем еще больше укрепить эти сферы, поскольку это вызов будущего", - подчеркнул депутат.