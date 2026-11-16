В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

На 17 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.

Как передает Day.Az, об этом в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Шамахинском, Гобустанском, Хызинском, Хачмазском, Сиязаньском, Шабранском, Губинском и Гусарском районах ожидается юго-западный ветер. Его скорость составит 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az