Каратисты Азербайджана завоевали 23 медали в Грузии - ФОТО

Азербайджанские каратисты завоевали 23 медали на международном турнире Tbilisi Open 2026, который прошел 14-15 ноября в столице Грузии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, спортсмены выиграли девять золотых, две серебряные и 12 бронзовых медалей.

Всего в соревнованиях приняли участие около 600 каратистов из семи стран. Медали разыгрывались в различных возрастных категориях среди юношей, молодежи и взрослых.

Азербайджан был представлен на турнире 34 спортсменами. Команда выступала под руководством тренеров Башира Махмудова и Ибрагима Гейдарова.

Кроме того, азербайджанские судьи Мехман Алирзаев и Мурад Гаджизаде обслуживали поединки турнира.