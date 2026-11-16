На проведение конкурса "Восхождение" в Азербайджане выделен один миллион манатов
На проведение конкурса "Восхождение" выделен один миллион манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:
1.Для выполнения текущих работ, связанных с проведением в 2027 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 1 000 000 (один миллион) манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Организационному комитету, созданному Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении конкурса "Восхождение" от 26 июля 2019 года номер 1354, решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.
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