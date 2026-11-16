https://news.day.az/officialchronicle/1874690.html В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно" В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно"
В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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