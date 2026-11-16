Доверие граждан к манату продолжает расти - Талех Кязымов

Уровень долларизации в Азербайджане за год снизился на 3,3 процентного пункта - до 25,2 процента, достигнув исторического минимума. Это свидетельствует о росте доверия граждан к национальной валюте и банковскому сектору.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что в 2026 году, несмотря на глобальную неопределенность и геополитические вызовы, экономическое развитие страны продолжилось, социальное благосостояние повысилось, а макроэкономическая стабильность была сохранена.

По словам Кязымова, по итогам октября 2026 года годовая инфляция составила 5,2 процента, что соответствует целевому диапазону Центрального банка. Согласно октябрьским прогнозам регулятора, в 2027-2028 годах среднегодовая инфляция ожидается на уровне 5,3 процента.

Председатель Центрального банка сообщил, что в январе-октябре текущего года экономика страны выросла на 1,7 процента, а ненефтегазовый сектор - на 2,9 процента. По прогнозам регулятора, по итогам 2027 года рост ВВП ожидается на уровне 2,3 процента, а ненефтегазового ВВП - 4,3 процента.

Говоря о ситуации во внешнем секторе, Кязымов сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года профицит внешнеторгового баланса составил 10,5 миллиарда долларов. В счете текущих операций за первое полугодие зафиксирован профицит в размере 4,7 миллиарда долларов, что соответствует 12,4 процента ВВП.

По его словам, по итогам 2026 года профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 8,5 миллиарда долларов, а в 2027 году - около 5,5 миллиарда долларов.

Председатель правления Центрального банка также назвал рост стратегических валютных резервов важным показателем финансовой устойчивости страны к внешним шокам. Он сообщил, что за первые 10 месяцев 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 4,1 процента и достигли 88,6 миллиарда долларов.

По словам Кязымова, этих резервов достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в течение 40 месяцев. Кроме того, они в 3,3 раза превышают широкую денежную массу в манатах и в 20 раз - прямой внешний государственный долг.

Он подчеркнул, что на валютном рынке как в наличном, так и в безналичном сегментах предложение значительно превышает спрос.

"Доверие граждан к манату, а также к банковскому сектору продолжает расти", - сказал председатель Центрального банка.

Он отметил, что уровень долларизации в годовом сравнении снизился на 3,3 процентного пункта, составив 25,2 процента.

"Это исторический минимум. По сравнению с концом 2021 года уровень долларизации снизился на 15,4 процента", - добавил Кязымов.

Председатель правления Центрального банка также сообщил, что валютные резервы регулятора за первые 10 месяцев текущего года увеличились на 34 процента, или на 3,9 миллиарда долларов, достигнув 15,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за всю историю Центрального банка.