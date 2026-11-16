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В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях сектора Каспийского моря (озера), принадлежащего Азербайджанской Республике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется