https://news.day.az/officialchronicle/1874688.html В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях сектора Каспийского моря (озера), принадлежащего Азербайджанской Республике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях сектора Каспийского моря (озера), принадлежащего Азербайджанской Республике.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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