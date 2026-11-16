Раскрыт объем поставок газа по TAP в Европу за шесть лет

Трансадриатический газопровод (TAP) с начала коммерческой эксплуатации в 2020 году транспортировал на европейские рынки более 64 миллиардов кубометров природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в понедельник в сообщении консорциума TAP по случаю шестой годовщины начала коммерческой деятельности газопровода, отмеченной 15 ноября.

Как отмечается, за шесть лет эксплуатации газ по TAP безопасно поставлялся европейским потребителям, внося вклад в укрепление энергетической безопасности Европы и диверсификацию источников энергоснабжения.

В компании подчеркнули, что продолжают повышать операционную устойчивость газопровода, адаптируя его к меняющимся потребностям европейского энергетического рынка.

"Спустя шесть лет мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Отметим, что TAP является европейским участком Южного газового коридора, по которому природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 877 километров. Он проходит от греко-турецкой границы через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на южное побережье Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.