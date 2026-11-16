Подушка безопасности сработала в решающий момент - ВИДЕО

Система безопасности автомобиля спасла жизнь водителю во время дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в результате столкновения в автомобиле сработала подушка безопасности, защитив водителя от возможных тяжелых травм. Своевременная активация системы в момент аварии помогла предотвратить более серьезные последствия.

Происшествие в очередной раз продемонстрировало, насколько важную роль играют подушки безопасности в автомобилях.