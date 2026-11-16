Раскрыт объем свободной ликвидности банков Азербайджана

Несмотря на избыточную структурную ликвидность банковского сектора Азербайджана, его финансовая устойчивость сохраняется. После выполнения всех требований по обязательным резервам и пруденциальной ликвидности в распоряжении банков осталось 4,6 миллиарда манатов свободных средств, которые могут быть направлены на финансирование реального сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По его словам, с начала года объем избыточной ликвидности банковского сектора вырос в 2,2 раза.

Т. Кязымов сообщил, что по итогам 10 месяцев текущего года совокупный показатель достаточности капитала банковского сектора составил 16,5 процента, а коэффициент покрытия ликвидности - 153 процента при нормативном минимуме в 100 процентов.

Он отметил, что доля проблемных кредитов, характеризующая качество кредитного портфеля, составила 2,7 процента, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии кредитного портфеля.

По словам председателя ЦБА, за 10 месяцев совокупный кредитный портфель банков увеличился на 14 процентов, в том числе бизнес-кредиты - на 17,1 процента. По сравнению с концом 2021 года объем как совокупного кредитного портфеля, так и бизнес-кредитов удвоился.

Положительная динамика наблюдается и в обязательствах банков. Т. Кязымов сообщил, что за 10 месяцев текущего года вклады физических лиц выросли на 14,6 процента, а срочные вклады - на 16,4 процента.

"По сравнению с 2021 годом мы наблюдаем двукратный рост как объема вкладов, так и числа уникальных вкладчиков", - подчеркнул он.

Т. Кязымов также отметил положительные тенденции на страховом рынке и рынке капитала.

По его словам, за девять месяцев 2026 года страховые сборы выросли на 8 процентов, а страховые выплаты - на 29 процентов. За последние пять лет объем страхового рынка удвоился. На долю добровольных видов страхования пришлось 80 процентов страховых сборов, а на страхование жизни - 56 процентов.

Говоря о рынке капитала, председатель ЦБА отметил, что общий оборот рынка ценных бумаг достиг 35 миллиардов манатов. За 10 месяцев текущего года оборот рынка акций увеличился в девять раз и составил 2,6 миллиарда манатов.

По его словам, в этом году также было успешно проведено второе в истории Азербайджана первичное публичное размещение акций (IPO). Основными организаторами обоих публичных размещений акций, проведенных за последние два года, выступили финансовые институты, в частности банки.

Т. Кязымов заявил, что Центральный банк положительно оценивает проект государственного бюджета на 2027 год и поддерживает представленный законопроект.

Он объяснил эту позицию рядом ключевых факторов.

"В первую очередь мы положительно оцениваем покрытие текущих расходов за счет ненефтегазовых доходов. Это позволяет финансировать текущие расходы за счет устойчивых финансовых источников", - сказал председатель ЦБА.

По его словам, сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана способствует обеспечению долгосрочной устойчивости стратегических валютных резервов. В то же время увеличение доли ненефтяных доходов в общих поступлениях государственного бюджета имеет важное значение для снижения зависимости экономики от нефтяного сектора.

Т. Кязымов подчеркнул, что Центральный банк также проанализировал влияние бюджетных расходов на инфляцию.

"Наш анализ показывает, что текущие расходы оказывают влияние на инфляцию в размере 0,34 процентного пункта. Мы не оцениваем это как существенное воздействие. Влияние же капитальных расходов на инфляцию является нейтральным", - отметил он.

Напомнив, что в последние годы между фискальной и монетарной политикой сформировалась тесная координация, председатель ЦБА выразил надежду на продолжение этого взаимодействия в последующие годы, что внесет дополнительный вклад в обеспечение макроэкономической стабильности.

Т. Кязымов также рассказал о приоритетах денежно-кредитной политики на 2027 год.

Он заявил, что ценовая стабильность остается главной целью Центрального банка и регулятор намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности курса.

"Ценовая стабильность - наша главная цель. Для обеспечения стабильности курса, являющегося основным якорем денежно-кредитной политики, мы будем использовать все доступные инструменты", - подчеркнул он.

Председатель ЦБА сообщил, что уровень реализации стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы в настоящее время составляет 91 процент. Завершить ее реализацию планируется до конца года.

По его словам, сейчас разрабатывается новая стратегия развития финансового сектора на 2027-2030 годы, в которой приоритет будет отдан двум основным направлениям.

Первое направление предусматривает развитие финансового сектора, в частности расширение финансирования реального сектора, цифровизацию, внедрение инновационных решений, повышение доступности и расширение охвата финансовыми услугами.

Второе направление связано с совершенствованием политики регулирования и надзора, а также укреплением устойчивости финансового сектора.

Т. Кязымов отметил, что главной целью новой стратегии станет повышение роли финансового сектора в финансировании экономики и дальнейшее укрепление его устойчивости.