Азербайджан опережает соседние страны по размеру пенсий

Азербайджан опережает большинство стран постсоветского пространства по уровню пенсионного обеспечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, средний размер пенсии в Азербайджане выше, чем в России, Молдове, Украине, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и Таджикистане.

Более того, ожидается, что в следующем году средняя ежемесячная пенсия в стране достигнет 640 манатов.

Опубликованные статистические данные о сравнении средних пенсий в постсоветских странах за 2026 год демонстрируют позиции Азербайджана в этой сфере.

Среди бывших республик СССР Азербайджан занимает пятое место по размеру средней пенсии. Согласно данным, использованным для сравнения, в нашей стране этот показатель составляет 595 манатов, или 350 долларов.

Таким образом, по данному показателю Азербайджан является лидером на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Для сравнения: средняя ежемесячная пенсия в Казахстане составляет 349 долларов, в России - 310 долларов, в Молдове - 269 долларов, в Украине - 166 долларов.

В Армении средняя пенсия составляет 164 доллара, в Туркменистане - 160 долларов. В Кыргызстане этот показатель равен 147 долларам, в Грузии - 143 долларам, в Узбекистане - 132 долларам, а в Таджикистане - всего 55 долларам.

Иными словами, по размеру средней пенсии Азербайджан опережает Россию, страны Южного Кавказа и Центральной Азии.

Первые позиции рейтинга занимают три балтийские страны и Беларусь. В Эстонии средняя пенсия составляет 965 долларов, в Литве - 842 доллара, в Латвии - 770 долларов, а в Беларуси - 375 долларов.

В Азербайджане также прогнозируется дальнейший рост пенсионных выплат в следующем году.

Так, ожидается, что в текущем году средняя ежемесячная пенсия в стране составит 595 манатов, а в 2027 году достигнет 640 манатов. Это означает увеличение на 45 манатов. Таким образом, в следующем году средняя пенсия в Азербайджане составит 640 манатов (377 долларов).

Об этом сообщалось в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

Таким образом, опережение Азербайджаном ряда стран постсоветского пространства по уровню пенсионного обеспечения и прогнозируемое увеличение средней пенсии еще на 45 манатов в следующем году свидетельствуют о сохранении лидирующих позиций страны в сфере социальной защиты.