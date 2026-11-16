Раскрыт способ продлить жизнь iPhone

Для увеличения времени работы iPhone на одном заряде аккумулятора посоветовали настроить обновление приложений в фоновом режиме. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты рассказали, что приложения на смартфонах Apple могут подключаться к интернету и получать обновления данных в фоновом режиме. Частичное ограничение их работы позволит не только продлить жизнь iPhone на одном заряде батареи, но и сэкономить мобильный трафик.

Специалисты объяснили, что после отключения функции обновления приложения продолжат работать, однако свежие данные могут загружаться только после их открытия. Соответствующий параметр скрыт в разделе "Основные" и подразделе "Обновление контента" настроек iOS. В первую очередь журналисты рекомендовали разрешить фоновое обновление контента для всех программ только при подключении к Wi-Fi.

Также в этом разделе можно открыть список приложений и указать программы, которые не будут получать обновления без запуска. При этом обновление стоит оставить программам, которым важно своевременно получать данные - например, приложениям мессенджеров или социальных сетей.

В заключение специалисты посоветовали открыть настройки аккумулятора смартфона и посмотреть статистику использования батареи. По ней можно будет понять, какие программы наиболее активны в фоновом режиме.