Технический сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет

Технический сбой в системе управления воздушным движением США, произошедший 13 ноября, привел к крупнейшей за 35 лет отмене авиарейсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные приложения для авиапутешественников Flighty и аналитической компании Cirium, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за масштабного сбоя связи, затронувшего диспетчерские службы, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в этот день полностью запретило вылеты из всех аэропортов страны.

Согласно уведомлениям американского авиарегулятора, запрет вступил в силу 13 ноября в 23:53 мск и действовал четыре часа 26 минут. Уведомление об отмене ограничений ведомство выпустило в 04:19 мск субботы, 14 ноября. Приостановка затронула всех американских авиаперевозчиков, а нарушения расписания продолжались несколько дней.

Число отмененных рейсов с пятницы по воскресенье превысило 17 тысяч. Этот показатель превзошел предыдущий антирекорд. В 2022 году Southwest Airlines отменила 16,9 тысячи рейсов из-за проблем со своими информационными системами в период зимних праздников.

Количество отмен начало сокращаться только в воскресенье. По данным сервиса FlightAware на 07:15 мск понедельника, 16 ноября, за минувшие сутки американские авиакомпании отменили более 2220 рейсов и задержали свыше 10,1 тысячи, пытаясь восстановить расписание полетов.

По одной из версий, причины ЧП могли быть связаны с новым инструментом планирования воздушного движения SMART, использующим искусственный интеллект.