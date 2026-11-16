Детсад на трибуне: в парламенте Армении выступила 14-летняя дочь оппозиционерки

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о политическом шоу в парламенте Армении.

Day.Az представляет публикацию:

В любой стране парламентская трибуна - это место для обсуждения законов и бюджетов. В Армении же она, похоже, превратилась в сцену для семейных драм. Сегодня туда вышла 14-летняя Арпине Манукян, дочь оппозиционерки, находящейся под домашним арестом. Не депутат и не эксперт - просто ребенок, который с главной трибуны страны рассказывает, как к ним в дом ворвались здоровенные дяденьки и увели маму.

Пока сама фигурантка дела сидит дома, ее дочь уже вовсю осваивает парламентский микрофон.

Если продолжить этот сценарий в том же духе, граждан Армении ждет по-настоящему увлекательное шоу. Следующим номером программы должен выйти младший брат с плакатом "Верните маме Wi-Fi". За ним - бабушка с душещипательной историей о том, как следователи не дали ей досмотреть сериал. А под занавес можно выпустить и семейного кота - пусть мяукает о нарушении прав животных.

В итоге, пока взрослые вроде бы должны решать вопросы бюджета и безопасности страны, высший законодательный орган работает как выездной филиал ток-шоу "Пусть говорят".

Все это лишний раз доказывает: когда у политиков заканчиваются аргументы, в ход идут эмоции и на сцену выводят детей. Такими темпами в следующий раз на заседание привезут целый детский сад - пусть голосуют за резолюцию ладошками и потребуют вернуть маму... или хотя бы мороженое.