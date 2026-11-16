Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые

В Хачмазском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла сегодня утром на участке автодороги Худат - Ялама, проходящем через село Ляджят Хачмазского района.

В результате съезда легкового автомобиля с дороги и его опрокидывания водитель - житель села Ляджят Асим Руфат оглу Мурадханов - скончался на месте происшествия. Еще четыре человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что Асим Мурадханов был участником Отечественной войны.

По факту проводится расследование.