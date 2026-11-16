https://news.day.az/society/1874704.html Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые В Хачмазском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла сегодня утром на участке автодороги Худат - Ялама, проходящем через село Ляджят Хачмазского района.
Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые
В Хачмазском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла сегодня утром на участке автодороги Худат - Ялама, проходящем через село Ляджят Хачмазского района.
В результате съезда легкового автомобиля с дороги и его опрокидывания водитель - житель села Ляджят Асим Руфат оглу Мурадханов - скончался на месте происшествия. Еще четыре человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести.
Отметим, что Асим Мурадханов был участником Отечественной войны.
По факту проводится расследование.
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