Депутат возмутился тем, что государство оплачивает обучение школьников в русском секторе

В Азербайджане 157 тысяч школьников получают образование на русском языке за счет государства. Это составляет 9,3% от общего числа учащихся в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат, член парламентского комитета по правам человека Хикмет Бабаоглу в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что образование играет важную роль в формировании национальной идентичности, национального самосознания и национальной идеологии.

По результатам проведенного им статистического исследования, в настоящее время в азербайджанском секторе образования обучаются 1 миллион 570 тысяч школьников.

Бабаоглу сообщил, что ежегодные расходы государственного бюджета на обучение одного школьника составляют 2 тысячи манатов.

Депутат также отметил, что в Азербайджане практически нет общеобразовательных школ, в которых обучение на английском, китайском и французском языках финансировалось бы за счет государства.

"В таком случае возникает вопрос: какой особый статус имеет русский язык в Азербайджане, что на нем обучаются 157 тысяч школьников, расходы на образование которых покрывает государство? Поневоле возникает вопрос: почему?" - заявил он.

По мнению Бабаоглу, над этим вопросом также необходимо задуматься.

Он добавил, что в высших учебных заведениях по государственному заказу на русском языке обучаются еще 2195 студентов. Это составляет 7,85% от общего числа студентов вузов.

В ходе выступления Хикмет Бабаоглу также предложил увеличить финансирование средств массовой информации.

По его словам, необходимо рассмотреть возможность дальнейшего увеличения выделяемых в Азербайджане на СМИ и телевизионное вещание 68 миллионов 369 тысяч манатов, а также укрепления этих сфер с точки зрения идеологической безопасности.

Депутат подчеркнул, что одним из основных факторов, определяющих национальное мышление и качество национальной интеллектуальной платформы, являются СМИ, телевидение и медиавещание.

Он отметил, что объем выделяемых средств значительно сократился.

По словам депутата, из предусмотренных 68 миллионов 369 тысяч манатов 53,5 миллиона направляются телеканалам, а 14,5 миллиона - на медиавещание.

Он считает, что в будущем можно рассмотреть возможность перенаправления в эти сферы определенных средств из других направлений бюджета либо укрепления их за счет дополнительных независимых источников финансирования.

"Мы можем еще больше укрепить эти сферы, поскольку это вызов будущего", - подчеркнул Бабаоглу.