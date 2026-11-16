В Баку прошел праздник граната - посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая - ФОТО

В пригороде Баку - Sea Breeze состоялась ежегодная церемония высадки гранатовых деревьев, где были посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая - гранатовой столицы Азербайджана. Эта традиция была заложена в 2024 году в рамках конференции COP29, говорится в сообщении организаторов.

Как передает Day.Az, мероприятие открылось выступлением танцевального ансамбля Odlar Yurdu под руководством народной артистки Тараны Мурадовой. Затем гости высадили саженцы и получили деревянные брелки с GPS-кодами, позволяющими отслеживать рост деревьев. Музыкальную программу продолжил ансамбль народной музыки под руководством заслуженной артистки Азербайджана Фазили Рагимовой. Певица Айсель Теймурзаде также поздравила собравшихся с праздником и посадила собственное гранатовое дерево. Для юных гостей социально-экологический центр "Экосфера" организовал творческие мастер-классы.

В мероприятии приняли участие основатель Sea Breeze, народный артист Эмин Агаларов, представители общественности и другие гости. Было отмечено, что забота об окружающей среде является общей ответственностью, а совместные усилия помогут создать более зеленое и здоровое будущее для следующих поколений.

За последние три года на территории Sea Breeze было высажено свыше 700 гранатовых деревьев. Сегодня озелененная территория проекта занимает более 300 гектаров, а общее количество высаженных деревьев и растений превысило 11 миллионов.