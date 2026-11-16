Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордного транша

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине нового транша в €8 млрд - это крупнейшая единовременная выплата Киеву за всю историю Украинского фонда. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить €8 млрд в рамках Украинского фонда, из которых около €5 млрд поступают из средств, выделенных в рамках Кредита поддержки Украины в 2026 году", - говорится в пресс-релизе.

В ЕС отметили, что платеж стал результатом выполнения Украиной более 20 целевых шагов по реформам в ключевых сферах: судебной системе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынках, управлении госимуществом, человеческом капитале, деловой среде, децентрализации, энергетике, агропродовольственном секторе, цифровой трансформации и охране окружающей среды.

По данным ЕС, эти деньги должны укрепить макрофинансовую стабильность Украины, способствовать восстановлению и модернизации страны, обеспечить функционирование госуправления и поддержать реформы.