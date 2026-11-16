https://news.day.az/society/1874718.html В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. На видео видно, что в машине скорой помощи перевозят строительные материалы. В связи с этим Qafqazinfo обратились с запросом в TƏBİB.
В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО
В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
На видео видно, что в машине скорой помощи перевозят строительные материалы.
В связи с этим Qafqazinfo обратились с запросом в TƏBİB. В ведомстве сообщили, что упомянутый автомобиль принадлежит не TƏBİB, а одной из частных больниц.
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