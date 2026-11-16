В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО

В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

На видео видно, что в машине скорой помощи перевозят строительные материалы.

В связи с этим Qafqazinfo обратились с запросом в TƏBİB. В ведомстве сообщили, что упомянутый автомобиль принадлежит не TƏBİB, а одной из частных больниц.