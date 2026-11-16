Азербайджан: резервы и возможности на службе развития

Автор: Лейла Таривердиева

Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны и почти в 20 раз - ее внешний государственный долг. За первые 10 месяцев 2026 года стратегические валютные резервы страны увеличились на 4,1% и достигли 88 млрд. 550,6 млн. долларов.

Такие цифры были озвучены в ходе состоявшихся в понедельник в Милли Меджлисе обсуждений законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Как было заявлено, этих резервов достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в течение 40 месяцев. Кроме того, они в 3,3 раза превышают широкую денежную массу в манатах и в 20 раз - прямой внешний государственный долг, выступая мощным финансовым буфером для обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости маната.

За последние 20 лет стратегические валютные резервы Азербайджана продемонстрировали масштабный рост. От 1,6 млрд. долларов в 2003 году до 88,55 млрд. долларов в 2026-м. Динамика роста показывает, что за этот период резервы выросли более чем в 42-55 раз.

Отметим, что стратегические валютные резервы страны включают в себя: средства Государственного нефтяного фонда, валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Рост объема внешних резервов страны естественным образом связан с сокращением ее внешнего долга. Внешний долг Азербайджана находился на максимально низком уровне в начале 90-х годах, когда экономика Азербайджана находилась в состоянии стагнации. Не осуществлялись никакие планы, не реализовывались проекты, не происходило практически ничего. Нельзя сказать, что стране не требовались заимствования, но в тех условиях наращивать долги было невозможно. К тому же к Азербайджану у международных финансовых структур не было доверия в условиях, когда страну трясло от внутриполитических противоречий и внешней оккупации.

Государственный долг начал расти одновременно с ростом экономической активности и реализацией крупных проектов.

Из статистики, опубликованной ранее Всемирным банком, можно проследить динамику внешнего долга Азербайджана. Следует уточнить, что ВБ говорит не о прямом государственном долге, а о совокупном внешнем долге Азербайджана, что подразумевает собственные заимствования различных структур и частного сектора.

В 2005-2010 годы наблюдалось быстрое увеличение внешних обязательств. В этот период экономика Азербайджана переживала масштабную трансформацию. Нефтяной бум сопровождался строительством инфраструктуры, развитием энергетического сектора, реализацией крупных государственных программ. Совокупный внешний долг тогда увеличился примерно с 2,2 млрд. долларов до 7,2 млрд. долларов. При этом росли не только государственные заимствования, но и обязательства частного сектора.

В 2010-2015 годах внешний долг продолжил расти и к 2015 году достиг примерно 13,2 млрд. долларов. Этому способствовало расширение международного финансирования инфраструктурных проектов и увеличение присутствия Азербайджана на рынках капитала. Так, в 2012 году состоялось первое размещение суверенных еврооблигаций.

Максимума совокупный внешний долг Азербайджана достиг в 2018 году - 17,9 млрд. долларов. Аналитики подчеркивают, что основная доля в повышении принадлежала частному сектору, а не долгу государства. В последующие два года показатели серьезно не менялись. А устойчивое сокращение долга началось в 2021 году. Особенно заметное падение началось, согласно данным ВБ, в 2024-2025 годах.

Снижение долговых обязательств страны произошло не по мановению волшебной палочки. Это стало результатом выверенной бюджетной политики, грамотного управления госдолгом и использования накопленных резервов

Одним из важных факторов стало замещение внешних долгов внутренними. По оценкам экспертов, это один из наиболее важных элементов долговой стратегии Азербайджана. Такая политика позволяет уменьшать зависимость от иностранных кредиторов, развивать национальный финансовый рынок и постепенно менять структуру государственного долга.

Таким образом, Азербайджан прошел путь от относительно небольшого внешнего долга в середине 2000-х годов к существенному увеличению внешних обязательств в период масштабного экономического и инфраструктурного развития. Однако в последние годы страна последовательно сокращает внешнюю задолженность. Это не значит, что страна собирается полностью отказаться от внешних кредитов. Это значит, что с ростом собственных возможностей Азербайджана растет способность государства обходиться во многих случаях без внешней финансовой поддержки.

Тот факт, что валютные резервы Азербайджана в 20 раз превышают его внешний долг, говорит о том, что у страны в 20 раз больше возможностей предпринимать масштабные шаги, не рассчитывая ни на кого.

Выступая в понедельник в парламенте, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что, экономические результаты, достигнутые за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовали решению стратегических задач, стоящих перед страной. Укрепление обороноспособности, масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, реализация социальных пакетов и повышение благосостояния населения обеспечивались за счет собственных ресурсов страны.

"Самое важное заключается в том, что эти задачи были реализованы без привлечения заемных средств, за счет собственных ресурсов страны", - подчеркнул Джаббаров.

Значительные валютные резервы обеспечивают стране серьезную финансовую подушку безопасности. Соотношение резервов и внешнего государственного долга демонстрирует, что Азербайджан обладает существенными возможностями для выполнения своих обязательств. Низкий уровень внешнего государственного долга расширяет пространство для будущей экономической политики. При необходимости страна может привлекать дополнительные средства для инфраструктурных, энергетических, транспортных и промышленных проектов, не создавая чрезмерной долговой нагрузки.

Главная цель сегодня - диверсификация экономики и развитие ее ненефтяного сектора за счет накоплений, достигнутых благодаря нефтяным доходам прошлых лет.