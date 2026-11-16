Турция начала регулярные грузовые авиаперевозки в Армению

Турецкая авиакомпания Turkish Cargo 15 ноября выполнила первый регулярный грузовой рейс по маршруту Стамбул - Ереван - Стамбул.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания Turkish Cargo, являющаяся грузовым подразделением Turkish Airlines.

Отмечается, что запуск рейсов направлен на обеспечение эффективных и надежных грузоперевозок между Турцией и Арменией, а также расширение международной логистической сети авиакомпании.

Напомним, что с марта 2026 года Turkish Airlines также выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Стамбул - Ереван - Стамбул.