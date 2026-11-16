При поддержке PASHA Holding азербайджанские ковры представлены в Болгарии - ФОТО

PASHA Holding, являющаяся одной из ведущих групп компаний Азербайджана, совместно со своими дочерними компаниями PASHA Bank и Kapital Bank уделяет особое внимание сохранению богатого культурного наследия страны и его популяризации на международном уровне.

11 ноября в столице Болгарии Софии состоялось открытие выставки "Азербайджанские ковры: Нити наследия", посвящённой Дню Победы. Выставка была организована Посольством Азербайджана в Болгарии совместно с ОАО "Азерхалча" и Национальным этнографическим музеем Болгарии. Экспозиция познакомила посетителей с богатыми традициями азербайджанского ковроткачества и современными художественными интерпретациями национального наследия.

При поддержке PASHA Holding, PASHA Bank и Kapital Bank Национальному этнографическому музею Болгарии были переданы в дар пять азербайджанских ковров: "Ачма-юмма", "Карабах", "Нахчыван", "Пазырык" и "Шебекели". Эти ковры отражают богатство традиционных узоров и орнаментов азербайджанского ковроткачества, способствуя популяризации культурного наследия страны и укреплению культурных связей между Азербайджаном и Болгарией.

Наряду с традиционными азербайджанскими коврами на выставке были представлены современные образцы коврового искусства, созданные в сотрудничестве с художниками и дизайнерами. В экспозицию вошли работы Руфата Исмаила, Рашада Алекперова, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой и Семы Мамедли.

На церемонии открытия выступили посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов и председатель Правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Сохранение национального культурного наследия, его представление в современных формах и передача будущим поколениям занимают важное место в деятельности PASHA Holding в области корпоративной социальной ответственности. Поддерживая проекты в сфере культуры и искусства, группа компаний способствует продвижению культурных ценностей Азербайджана на международном уровне и укреплению культурных связей между Азербайджаном и Болгарией.