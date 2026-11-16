Азербайджан и Грузия ускорили пропуск грузовых поездов через границу

Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшаном Рустамовым посетила железнодорожные станции Бёюк-Кясик, Гардабани и Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в ходе визита с руководством Грузинской железной дороги обсуждались вопросы расширения сотрудничества в целях ускорения железнодорожных перевозок между двумя странами и оптимизации погранично-пропускных процедур. На станциях были изучены процессы приема, обработки и отправки поездов, а также возможности действующей инфраструктуры.

Основное внимание было уделено сокращению времени прохождения грузовых и пассажирских поездов через азербайджано-грузинскую границу, оптимизации процедур пограничного и таможенного контроля, обеспечению бесперебойного движения поездов и устранению возможных временных потерь.

На станциях Гардабани и Тбилиси делегация также ознакомилась с работой по организации перевозок, координации движения поездов и совершенствованию операционных процессов.

Стороны подчеркнули важность совершенствования операционных механизмов, упрощения технических процедур, устранения дублирующих операций и обеспечения оперативного обмена информацией.

В ходе встречи также был рассмотрен ход выполнения ранее достигнутых договоренностей. Было отмечено, что достигнуты положительные результаты в организации бесперебойного движения поездов по маршруту Бёюк-Кясик-Тбилиси-Бёюк-Кясик и оптимизации процедур технического осмотра вагонов.

По данным АЖД, новые операционные подходы, внедренные в рамках предыдущих договоренностей, позволяют вдвое сократить время прохождения грузовых поездов через границу.

Отмечается, что принимаемые меры направлены на укрепление железнодорожных связей между двумя странами, повышение оперативности международных грузоперевозок, сокращение времени транзита и повышение конкурентоспособности Среднего коридора.