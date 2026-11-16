https://news.day.az/world/1874752.html Сухогруз подал сигнал бедствия у берегов Болгарии - ВИДЕО Вертолеты Военно-воздушные силы Болгарии спасли и доставили на берег 12 членов экипажа сухогруза BETUL 8 под флагом Сомали, которые рассказали, что судно атаковали два морских беспилотных летательных аппарата в Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии.

Сухогруз подал сигнал бедствия у берегов Болгарии - ВИДЕО

В мире, 16 ноября 2026 17:23 (UTC +04:00) 476
Сухогруз подал сигнал бедствия у берегов Болгарии

Вертолеты Военно-воздушные силы Болгарии спасли и доставили на берег 12 членов экипажа сухогруза BETUL 8 под флагом Сомали, которые рассказали, что судно атаковали два морских беспилотных летательных аппарата в Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии. Об этом сообщает портал maritime.bg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Морском спасательном координационном центре сигнал бедствия приняли в 09:15 утра (10:15 мск). Отмечалось, что судно тонет на расстоянии около 40 миль от мыса Калиакра. Экипаж решил покинуть тонущее судно на спасательных плотах, потом его эвакуировали на берег двумя вертолетами болгарских ВВС. Сейчас моряки находятся на авиабазе "Чайка" в районе Варны.

В спасательной операции также участвовали четыре корабля Противоминной военно-морской группы в Черном море - два болгарских, турецкий и румынский, а также самолет Су-25.

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