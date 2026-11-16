https://news.day.az/world/1874753.html

Момент обрушения здания в Нью-Йорке - ВИДЕО

На кадрах запечатлен момент обрушения здания в районе Флатбуш в Бруклине, Нью-Йорк. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы писали, что в Нью-Йорке обрушилось трехэтажное жилое здание. По последним данным, погибли по меньшей мере два человека, 17 пострадали, среди них семеро детей.