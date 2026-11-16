Geely выпустила полноприводный фургон мощностью 409 сил

Суббренд компании Geely, марка Farizon, представил в Германии Farizon SV 2027 модельного года. Электрический фургон обзавёлся полноприводной версией с двумя электромоторамами суммарной мощностью 305 кВт (409 л.с.), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Питание обеспечивает батарея CATL ёмкостью 100,46 кВт·ч, которая заряжается до 80% за 23 минуты. Фургон оснащён тепловым насосом, что облегчает зимнюю эксплуатацию. В гамме также имеется батарея на 83,66 кВт·ч (с зарядкой с 20 до 80% за 18 минут), которая предлагается и в переднеприводной версии.

Модель построена на низкопольной платформе, благодаря которой порог грузового отсека находится в 520 мм от земли. Гамма включает конфигурации от L1H1 до L3H3 с объёмом грузового отсека от 7 до 13 м³ и максимальной полезной нагрузкой до 1290 кг (реальная цифра зависит от кузова, батареи и оснащения).

Для повседневной работы предусмотрены широкий боковой проём, две задние распашные двери и монитор веса, отслеживающий полезную нагрузку в реальном времени. Кроме того, электрофургон оборудован розетками мощностью 3,3 кВт для питания инструментов.

Переднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 170 кВт (231 л.с.). Однако главная новинка - полноприводная модификация на 409 л.с. Пока производитель не раскрыл максимальный запас хода - ключевой параметр, который только предстоит узнать.