Саблистки Азербайджана заняли 14-е место на Кубке мира - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завершила выступление на этапе Кубка мира в Каире, заняв 14-е место среди 22 команд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана, в состав команды вошли Зарифа Гусейнова, Сабина Керимова, Анна Башта и Палина Каспярович.

В стартовом поединке азербайджанские саблистки обыграли Турцию со счетом 45:30, однако в борьбе за выход в четвертьфинал уступили США - 36:45.

В классификационных встречах за 9-16-е места сборная Азербайджана проиграла Китаю (34:45), затем победила Испанию (45:29), а в заключительном поединке потерпела поражение от Украины - 36:45.

В индивидуальных соревнованиях лучший результат среди азербайджанских спортсменок показала Анна Башта, занявшая 16-е место среди 180 участниц.

После четырех побед на групповом этапе она преодолела предварительные раунды, обыграв соперниц из Польши и США. Затем Башта победила саблисток из Венгрии и Китая, но в поединке за выход в четвертьфинал уступила россиянке Яне Егорян со счетом 11:15.

Палина Каспярович дошла до 1/16 финала, Сабина Керимова - до 1/32 финала, а Зарифа Гусейнова завершила выступление в предварительном раунде плей-офф.

Отметим также, что на IV летних юношеских Олимпийских играх азербайджанский саблист Аббас Гусейнов занял шестое место в индивидуальных соревнованиях.