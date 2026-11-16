Минфин США обратился к представителям Nvidia

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал совет директоров Nvidia Corp. назначить главным исполнительным директором человека из-за пределов компании. Слова главы ведомства передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе поисков нового руководителя совету директоров нужно выйти за пределы компании. Ей нужна серьезная встряска", - сказал Бессент.

Как писала газета The Guardian, специалисты по корпоративной безопасности и бывшие сотрудники американских спецслужб видят в истории бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга классический пример "медовой ловушки" - использования романтических отношений для получения информации или влияния.

До этого журнал Forbes сообщал, что скандал из-за любовниц экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга обернулся многомиллионными убытками для бизнесменов, связанных с корпорацией. По информации издания, трое уже потеряли статус миллиардеров. При этом наибольшие убытки понес сам Хуанг - он выбыл из топ-10 богатейших людей мира. Также под ударом оказался министр торговли Говард Латник - ему из-за "шпионской" составляющей произошедшего грозит увольнение.